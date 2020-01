Mercato : Barcelone viserait « le nouveau Cristiano Ronaldo »

Trincao, le « nouveau Cristiano Ronaldo » à Barcelone ?

« Il serait intéressant qu'un joueur arrive. Même si je suis content de ce que nous avons. Je viens d'un milieu modeste et j'ai l'habitude de travailler avec ce que j'ai. Et je suis ravi de ce que j'ai. Cette équipe est prête à participer à toutes les compétitions ». Sans trop s'avancer donc,. Le club catalan est privé de Luis Suarez, blessé, et souffre d'un effectif limité quantitativement.Pour étoffer ce secteur, le Barça surveillerait de très près le jeune attaquant Francisco Trincao. Du haut de ses 20 ans, ce grand espoir du football portugais évoluant au Sporting Braga. Le quotidien Sport indique que le Barça serait en pole position pour ce diamant à polir. Seul hic : le transfert serait effectif l'été prochain, la possibilité d'attirer le joueur dès cet hiver restant limitée. Enfin, Barcelone aura de la concurrence sur ce dossier puisque ce jeune attaquant au physique longiligne aurait également tapé dans l’œil de la Juventus...