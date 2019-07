Le Vissel Kobe aime manifestement les joueurs du FC Barcelone. En effet, après Anres Iniesta, David Villa et Sergi samper, c'est désormais Thomas Vermaelen qui va rejoindre le club japonais. Libre de tout contrat depuis le 30 juin, le défenseur international belge va s'engager pour deux ans et demi, annonce le Mundo Deportivo. Pour l'anecdote, il s'est retrouvé dans le même hôtel que la délégation du... Barça actuellement en tournée au Japon et qui dispute la Rakuten Cup.