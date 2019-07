Mercato Barça: Vermaelen file lui aussi à Kobe

Outre Andres Iniesta, David Villa et Sergi Samper, tous titulaires ce samedi lors du match amical entre le Vissel Kobe et le FC Barcelone (11 heures), le club japonais pourra compter dans les jours à venir sur un quatrième joueur passé par le Barça: Thomas Vermaelen. Le défenseur belge de 33 ans s'est officiellement engagé avec Kobe, lui qui était libre depuis la fin de son contrat avec les Blaugrana en juin dernier. Si la durée du contrat n'a pas été communiquée par le club, la presse parle d'un bail de deux ans. L'ancien Gunner portera le numéro 4.

フェルマーレン選手はヴィッセルの背番号4を受け継ぐ事になりました!@thomasvermaelen will wear the number 4 for Vissel!#visselkobe #ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/xLesxdI3kb