Mercato Barça: "On ne parle pas de Neymar", assure Griezmann

Antoine Griezmann a joué le jeu de la conférence de presse ce lundi au Japon, où le Barça s’apprête à affronter Chelsea en match de préparation.

L’occasion pour le néo-Catalan de parler de son adaptation, et de dériver inévitablement vers la question brûlante du moment: celle de l’avenir de Neymar.

"On ne parle pas de Neymar dans le vestiaire, tranche l’ancien Matelassier dans des propos relayés par L’Equipe. C'est un très grand joueur. Il a eu des blessures importantes mais il garde un niveau incroyable. Il peut se passer beaucoup de choses mais nous avons aussi Dembélé, Coutinho et Malcom. Nous voulons qu'ils soient en confiance et nous espérons réussir tous nos objectifs avec eux."