Le Celta Vigo négocie actuellement avec le Barça pour Denis Suarez. Un transfert dans les tuyaux puisque le milieu de terrain ne s'est pas imposé à Arsenal et qu'il privilégie un départ dans un club de Liga. Toujours est-il que le club galicien a profité de ces discussions pour solliciter le prêt de Jean-Clair Todibo. La réponse du club blaugrana a été négative car Ernesto Valverde compte sur lui pour la prochaine saison et aspire à ce qu'il ait plus de temps de jeu à Barcelone.