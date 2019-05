Mercato Barça: Griezmann ne viendra pas seul

Antoine Griezmann et le Barça touchent au but. Un an après un premier rendez-vous manqué, le champion du monde tricolore s’apprête en effet à rejoindre les Blaugrana. Un temps remis en question, le transfert du Français, qui a déjà annoncé son départ de l’Atlético Madrid, ne saurait tarder, selon le Mundo Deportivo.

Et à en croire le quotidien catalan, le Mâconnais ne devrait pas arriver seul en Catalogne. Clément Gautreau, son physiothérapeute, devrait en effet le suivre au Barça. Force est de constater que son travail porte ses fruits, le Français étant très rarement blessé.