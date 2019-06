Mercato Barça: Deux jeunes attaquants sur les tablettes ?

Le Barça aurait identifié l'un de ses besoins. En attendant la possible venue d'Antoine Griezmann, les Catalans se sont mis en quête de trouver la doublure de Luis Suarez sur le front de l'attaque. L'Uruguayen n'est plus tout jeune (32 ans), il est donc indispensable de préparer le futur. Selon le Mundo Deportivo, Barcelone pisterait Timo Werner (23 ans) et Kasper Dolberg (21 ans).

L'attaquant allemand présente l'avantage d'être en fin de contrat en 2020, l'obligation est donc de vendre pour le RB Leipzig: "Timo ne veut pas prolonger son contrat. Mais jusqu'à présent, aucun club n'a signalé son intérêt ou déclaré qu'il parlerait avec Timo pour l'engager. Ce n'est pas une bonne idée pour Timo d'entrer dans la dernière année de son contrat, ce qui pourrait être difficile pour sa relation avec les fans en fonction de l'évolution de sa performance", avait déclaré l'ex-entraîneur du club allemand Ralf Rangnick, toujours en charge des affaires sportives dans le groupe Red Bull, dans les colonnes du Kicker.

La situation est différente pour Dolberg qui est encore lié à l'Ajax jusqu'en 2022. Le profil du Danois, auteur de 12 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, intéresse les dirigeants Blaugrana. Le quotidien espagnol annonce que l'attaquant des Lanciers pourrait être disponible à partir de 35 millions d'euros.