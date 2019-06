Mercato Barça: Cillessen a (aussi) parlé à De Ligt…

Comme Frenkie de Jong, Jasper Cillessen a reconnu avoir profité du rassemblement des Pays-Bas, qui disputeront dimanche soir la finale de la Ligue des nations contre le Portugal, pour discuter avec Matthijs de Ligt de son éventuel transfert au FC Barcelone cet été. "On s’est assis et on a parlé de toutes ses options, a admis le gardien de but néerlandais du Barça, cité par le Mirror. Mais comme je l’avais fait avec Frenkie, je lui ai dit que la décision lui appartenait. Matthijs est bon gars et il sait ce qu’il a à faire. […] Il n’a que 19 ans. Le Barça a besoin de joueurs de très haut niveau et il a le niveau pour jouer ici." Le défenseur de l’Ajax Amsterdam serait également courtisé par le PSG.