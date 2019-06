Mercato Barça-Bartomeu: "Griezmann, il n'y a rien"

Antoine Griezmann a beau avoir annoncé son départ de l'Atlético Madrid, son transfert à Barcelone est encore loin d'être bouclé. Certes, aucune annonce n'interviendra avant le 1er juillet mais l'attaquant a de quoi s'inquiéter face à la posture du Barça. Alors que certaines rumeurs font état d'un contrat déjà signé, avec des pénalités prévues en cas de changement de cap, voilà que Josep maria Bartomeu, le président du club, a clairement refroidi les ardeurs des uns et des autres sur le sujet.

"On l'a toujours dit, on n'a pas parlé avec lui, il n'y a rien, on verra comment va évoluer le marché ces prochaines semaines", a-t-il plaidé ce lundi pour la radio catalane RAC 1. Alors changement de cap ou posture réelle, l'avenir le dira.