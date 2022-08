🎥 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀

L’OM bien fourni en défense centrale

Et une recrue de plus à l’Olympique de Marseille. Le club vice-champion de France a officialisé ce mercredi la venue en son sein de l’arrière central ivoirien, Eric Bailly.Les deux clubs s’étaient entendus depuis plusieurs jours déjà. Seules les discussions avec l’OM sur les termes personnels de l’engagement s’étaient étirées, mais un terrain d’entente a été finalement trouvé et le joueur a pu parapher son contrat.Bailly (28 ans) évoluait chez les Red Devils depuis six saisons.. Cette saison, sous la direction d’Erik Ten Hag, il n’a pas encore fait la moindre apparition. Et la campagne d’avant, il n’a joué que sept matches toutes compétitions confondues.Durant l’intersaison, Marseille avait perdu deux défenseurs centraux, en l’occurrence Alvaro Gonzalez et Luan Peres. Et le club phocéen les a déjà largement remplacés. Avant Bailly, Pablo Longoria était allé chercher Isaak Touré (Le Havre), Samuel Gigot (Spartak Moscou) et Chancel Mbemba (FC Porto). Ce secteur devient particulièrement fourni puisque Duje Caleta-Car et Leonardo Balerdi sont toujours au club.