Mercato Atlético: Un accord avec Hermoso ?

L'Atlético, qui doit pallier les départs de Lucas Hernandez et Diego Godin vers le Bayern et l'Inter Milan, est à la recherche de défenseurs. Et, selon la Cadena Ser, les Colchoneros auraient trouvé un accord avec Mario Hermoso, auteur d'un exercice solide à l'Espanyol Barcelone (3 buts en 35 matches toutes compétitions confondues).

Grâce à ces belles performances depuis deux saisons chez les Pericos, le défenseur central espagnol est régulièrement convoqué par Luis Enrique avec la Roja (2 sélections).