Mercato Atlético: Otamendi et Blind visés ?

L'Atlético de Madrid, confronté à une grande vague de départs cet été, devrait se montrer particulièrement actif dans le secteur des arrivées, et pour ce qui concerne la charnière centrale, le nom de Mario Hermoso (Espanyol de Barcelone) revient avec insistance du côté des Colchoneros, la presse espagnole annonçant il y a quelques jours que le deal était presque acté.

Mais Marca est plus prudent ce lundi, avançant même que Diego Simeone et le club madrilène auraient des solutions de repli, et non des moindres, puisque Nicolas Otamendi (Manchester City) et Daley Blind (Ajax Amsterdam) seraient convoités.