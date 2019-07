Mercato ASSE: Un jeune du PSG sur les tablettes

Régulièrement évoqué depuis un an, l’hypothèse d’un départ de Stanley Nsoki du PSG a pris un peu plus de corps avec la récente arrivée d’Abdou Diallo, capable comme lui de couvrir les postes d’axial gauche et de latéral gauche.

Et à en croire Le Parisien, le jeune défenseur parisien serait notamment sur les tablettes de l’AS Saint-Etienne, en quête d’un latéral gauche pour pallier l’absence longue durée de Gabriel Silva.

Deux des pistes suivies par les Verts depuis le début du mercato estival se sont récemment refermées, Romain Perraud ayant rejoint Brest et Olivier Boscagli le PSV Eindhoven.