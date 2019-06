Mercato ASSE: Saliba vendu moins cher que prévu

Cela ne fait désormais plus aucun doute: à 18 ans et après seulement un an chez les professionnels, William Saliba s’apprête à quitter l’AS Saint-Etienne pour vraisemblablement rejoindre Arsenal, même si Tottenham n’a pas renoncé à attirer le jeune international U18. Et à devenir accessoirement la plus grosse vente de l’histoire du club.

Mais alors que RMC Sport évoquait une indemnité de transfert de 30 millions d’euros, celle-ci ne serait que de 25 millions d’euros selon ESPN, les Gunners acceptant en revanche de laisser le jeune défenseur central en prêt une saison dans le Forez.

Si cette vente se confirmait, William Saliba effacerait des tablettes Kurt Zouma, vendu 14,5 millions d’euros à Chelsea.