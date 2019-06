Stephan El-Shaarawy pourrait poursuivre sa carrière en Chine. Plus exactement du côté de Shanghai. En effet, selon la Gazzetta dello Sport, l'attaquant de l'AS Rome, passé par Monaco, serait très tenté par l'offre d'un club chinois qui lui offrirait 15 millions d'euros. A un an de la fin de son contrat, l'international italien doit décider s'il va prolonger ou filer en Chine et gagner beaucoup plus d'argent.