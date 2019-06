Yannick Ferreira Carrasco souhaite revenir en Europe. Il l'a dit et répété ces derniers mois. Or Arsenal, sous la houlette d'Unai Emery, semble bien placé pour faire revenir l'international belge qui évolue au Dalian Yifang. Selon l'Evening Standard, les Gunenrs vont néanmoins devoir régler pas moins de 28 millions d'euros au club chinois pour avoir gain de cause. Avec par ailleurs, un salaire estimé à 9 millions d'euros à verser au joueur...