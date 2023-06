Mercato : André Gomes (Everton) annonce son départ de Lille

5e et qualifié pour la Ligue Europa Conférence, Lille est déjà focus sur le prochain mercato estival. Ce dimanche, le club nordiste a enregistré le départ d’André Gomes. Prêté par Everton, le milieu portugais de 29 ans va retrouver les Toffees cet été avant un départ quasi certain lors du mercato d’été. Ce dernier a annoncé son départ dans un message posté sur ses réseaux sociaux.

"Merci, du fond du cœur"

« Cette saison a été longue et complexe. Nous aurions aimé terminer à une meilleure place, mais cela n’a pas été possible. Participer aux compétitions européennes la saison prochaine était notre priorité et nous avons atteint notre but ! Félicitations à tous pour le travail et le soutien tout au long de cette saison ! Merci, du fond du cœur, de nous avoir fait profiter chaque jour d’un groupe de compagnons extraordinaires et d’une équipe de grande qualité. Ma famille et moi avons été très heureux et, quoi qu’il arrive, nous vous aimons et vous serez à jamais dans nos cœurs ! »