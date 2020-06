Les rumeurs fiables

Alors que le FC Barcelone continuerait de faire les yeux doux à Pierre-Emerick Aubameyang (30 ans), l'attaquant d'Arsenal n'a pas encore quitté les Gunners. Au micro de Téléfoot dimanche, l'international gabonais a d'ailleurs assuré que le Barça ne s'était toujours pas positionné concrètement, sans pour autant démentir l'intérêt que lui porte le club catalan. Au-delà d'un avenir qui pourrait passer par les couleurs chères à Lionel Messi, l'ancien Stéphanois a surtout tenu à tordre le cou à une rumeur qui voudrait qu'Arsenal lui ai proposé de prolonger son contrat (son bail prendra fin en juin 2021).

Aubameyang confirme qu'il a discuté d'un éventuel nouveau contrat à Londres, mais sans que ses dirigeants posent de proposition sur la table. « Récemment je n’ai pas reçu de proposition. Bien sûr qu’on a échangé avec le club. Ça fait pas mal de mois. Ils savent très bien pourquoi rien ne s’est passé. » L'ex-buteur de Dortmund affirme pourtant que la balle est dans le camp d'Arsenal, et pas du Barça ou des autres clubs intéressés. « Arsenal a les clés pour ma prolongation. À eux (les dirigeants) de faire leur travail et puis on verra comment ça va se passer. »

Les rumeurs loin d’être fiables

Alors que tout laissait penser qu'il serait très prochainement marseillais, M'Baye Niang (25 ans) pourrait finalement mettre le cap sur... le Qatar. A en croire L'Equipe, le club d'Al-Duhail Sports serait prêt à proposer à Rennes un chèque impossible à refuser, et cela pourrait faire définitivement pencher la balance du côté du nouveau rival numéro 1 de l'OM sur le dossier de l'attaquant international sénégalais du Stade Rennais.

Jacques-Henri Eyraud et Marseille auraient d'autant plus de soucis à se faire que l'ancien joueur de l'AC Milan ne serait pas du tout contre l'idée de rejoindre un club exotique, contrairement à ce que l'on aurait pu penser dans un premier temps. L'agent de Niang Moussa Sissoko, qui s'occupe également des intérêts de l'ancien Rennais Ousmane Dembélé et du toujours joueur du club breton Eduardo Camavinga (dans le viseur du Real Madrid), aurait déjà commencé à évoquer le sujet qatari avec les dirigeants de Rennes. Le joueur, lui, réfléchirait encore pour le moment.

Ça va se faire



Alors que tout laissait penser que Tanguy Kouassi n'allait pas faire partie de ces jeunes joueurs qui quittent leur club de formation sans y signer professionnel, il semble quasi certain aujourd'hui que le jeune joueur de 18 ans s'apprête à prendre la même décision que son coéquipier Adil Aouchiche, que chaque jour rapprocherait un peu plus de Saint-Etienne. Comme Aouchiche, Kouassi aurait finalement décidé de quitter le PSG libre le 30 juin prochain, en dépit des efforts de Leonardo pour le convaincre de revenir sur sa décision. Un temps annoncé à Manchester City, au Milan ou au RB Leipzig en cas de départ anticipé de la Capitale, comme cela se profile, le joueur auteur d'un doublé face à Amiens la saison dernière pourrait finalement rester en Ligue 1.

Rennes ferait ainsi désormais figure de favori pour accueillir le grand défenseur central, également relancé ces dernières heures par Dortmund, à en croire la presse allemande. La perspective pour le Titi de participer pour la première fois de sa vie avec la Ligue des Champions ainsi que les bons rapports qu'il entretiendrait avec Florian Maurice, le nouvel homme fort du Stade Rennais, comme avec l'entraîneur Julien Stéphan, pourraient jouer en faveur du club breton.