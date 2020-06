Le PSG viserait les deux frères Hernandez

Les grandes manœuvres estivales ont déjà commencé au PSG. Après avoir montré la porte de la sortie à ces deux cadres vieillissants que sont Edinson Cavani et Thiago Silva, tout en invitant Layvin Kurzawa et Thomas Meunier à se trouver un nouveau club, la direction francilienne a commencé à étudier les différentes pistes de renfort. Le secteur que le club envisage à pourvoir en priorité c’est la défense et deux cibles semblent d’ores et déjà se dégager dans cette optique. Si l’on se fie à ce que révèle la radio espagnole Cadena Ser, les frères Hernandez, Lucas et Théo, sont dans le collimateur des champions de France.

Leonardo séduit par leurs profils respectifs

Lucas Hernandez, le champion du monde du Bayern, a été identifié comme un possible remplaçant de Thiago Silva. Même s’il a été formé au poste de latéral, il se montre très performant dans l’axe et c’est à ce poste qu’il a le plus utilisé été cette saison. Leonardo, le directeur sportif, apprécie beaucoup son profil. Et ni ses pépins physiques récents, ni son prix potentiellement élevé, ne semblent décourager le Brésilien.

Concernant Théo, il viendrait renforcer le couloir gauche. Très convaincant dans ce rôle avec l’AC Milan lors de la saison 2019/2020, avec en prime un rendement offensif plus qu’intéressant (6 buts marqués), l’ex-joueur d’Alaves coche toutes les cases afin de devenir le nouveau titulaire au poste chez les champions de France. Financièrement, cette opération serait d’ailleurs plus réalisable que celle qui consiste à attirer son frère au Parc. Affaire(s) à suivre.