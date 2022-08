Mercato : Afena-Gyan file à Cremonese

L'AS Rome se sépare de l'une des révélations de la saison précédente. Auteur de débuts remarqués au plus haut niveau la saison dernière, l'attaquant international ghanéen Felix Afena-Gyan (19 ans) a été transféré à Cremonese, qui retrouve la Serie A cette saison. Formé à l'EurAfrica Academy, basée à Accra, la capitale, le jeune attaquant avait posé ses valises dans le club de la Louve en octobre 2021.



D'abord utilisé en Primavera (réserve), le joueur avait rapidement attiré l'attention de José Mourinho et de son staff, au point de grappiller du temps de jeu et de marquer un doublé dès sa troisième apparition, le 21 novembre 2021 contre le Genoa (0-2).

Un phénomène de précocité

En inscrivant ses deux premiers buts dans l'élite transalpine, le jeune homme avait alors rejoint un cercle très fermé : celui des joueurs nés en 2003 à avoir déjà trouvé le chemin des filets dans l'un des cinq grands championnats européens.



Sélectionné à six reprises (pour un but marqué) avec les Black Stars du Ghana, Felix Afena-Gyan vient renforcer Cremonese, qui n'a toujours pas marqué le moindre point cette saison et partage la dernière place avec Monza après les trois premières journées.