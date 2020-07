Mercato - Achraf Hakimi file bien 5 ans à l'Inter !

Il ne manquait plus que l'officialisation, c'est désormais fait ce jeudi ! Comme annoncé depuis plusieurs jours, Achraf Hakimi s'est engagé pour 5 saisons en faveur de l'Inter Milan. La presse italienne parle d'un transfert d'environ 40 millions d'euros (plus 5 millions d'euros de bonus). Le latéral droit marocain ne rejouera donc pas pour le Real Madrid malgré ses deux belles saisons en prêt du côté du Borussia Dortmund. Cette saison, le joueur de 21 ans s'était régalé offensivement avec 9 buts et 10 passes décisives en 45 matchs toutes compétitions confondues.

Hakimi fera ainsi désormais les beaux jours de l'Inter Milan, bien parti pour finir 3ème de Serie A. Les Nerrazzurri avaient longtemps titiller la Juventus Turin avant de céder du terrain peu avant la coupure. Le défenseur né à Madrid devient le deuxième joueur marocain de l’histoire à porter les couleurs des Nerazzurri après Houssine Kharja.

Le best of d'Achraf Hakimi :