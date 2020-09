Mercato : Accord trouvé entre Memphis Depay et Barcelone !

Memphis Depay à Barcelone, ça se précise. Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, l'attaquant néerlandais de l'Olympique Lyonnais et les décideurs du club catalan se sont mis d'accord sur les bases d'un futur contrat. Les contacts entre les deux parties auraient démarré il y a quelques jours. Memphis, qui entretient d'excellents rapports avec Ronald Koeman, ancien sélectionneur des Pays-Bas ayant pris les commandes du Barça, est séduit par l'idée de rejoindre le technicien.

Barcelone et Lyon doivent désormais trouver un accord

Il reste désormais au FC Barcelone à trouver un terrain d'entente avec l'Olympique Lyonnais pour racheter la dernière année de contrat du Néerlandais. « Si une proposition arrive de Barcelone, on va être obligé de réfléchir, a expliqué Juninho sur RMC. Mais aujourd’hui, on est aussi capable de garder Memphis sportivement et de l’utiliser jusqu’à la fin de la saison. Pour nous, il y a l’intérêt de le prolonger. Le président est capable de faire l’effort. Mais ce que je sens de la part de Memphis, c’est que cela va être difficile. C’est mon sentiment après avoir discuté avec lui ».