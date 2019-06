Mercato AC Milan: Suso de retour en Premier League ?

Exilé très jeune du côté du Liverpool FC, Suso a dû attendre de rejoindre la Serie A pour lancer véritablement sa carrière. Et à 25 ans, le milieu de terrain offensif espagnol est devenu un cadre de l'AC Milan depuis trois saisons. Sous contrat avec les Rossoneri jusqu'en juin 2022, l'ancien Red pourrait néanmoins profiter de l'été pour changer d'air et relever un nouveau challenge, d'autant que le club lombard a besoin de vendre pour revenir dans les clous du fair-play financier de l'UEFA, et ainsi éviter des sanctions.

Or, d'après la presse transalpine, deux formations anglaises seraient très intéressées par le profil du Milanais: West Ham United et Tottenham. Pour rappel, Suso dispose dans son contrat d'une clause libératoire fixée à 40 millions d'euros.