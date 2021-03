« Mbappé ou Haaland au Real ? Pourquoi choisir ?»

Discret sur le marché des transferts durant le précédent mercato estival, le Real Madrid devrait l’être nettement moins à l’issue de la saison en cours car un rajeunissement de l'effectif parait nécessaire. Les responsables merengue envisagent de se renforcer sérieusement et le secteur où ils sont résolus d’apporter du sang neuf c’est l’attaque. Pour le poste d’avant-centre, ils seraient en train d’hésiter entre Kylian Mbappé et Erling Haaland, deux grandes stars du football mondial.

Hierro conseille le Real Madrid



Fernando Hierro, ancien joueur emblématique des Merengue, est au courant des rumeurs qui circulent dans les médias. Pour lui, le génie français du PSG et le prodige norvégien du Borussia Dortmund sont effectivement de bonnes cibles. Et, selon lui, il n’y a même pas besoin de choisir entre les deux. "Si j'étais le Real Madrid, je signerais Haaland et Mbappé", a indiqué l’ancien arrière central à Radio Marca. L’idée est intéressante, mais il n’est pas sûr que le club madrilène, en dépit de sa puissance, ait les moyens d’enrôler les deux goleadors en même temps. L’opération couterait au moins 250M€.