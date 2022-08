L’Olympique de Marseille et l’AS Rome ont trouvé jeudi un accord pour le transfert de Jordan Veretout. L’ancien Nantais devrait s’engager avec les vice-champions de France pour une durée de trois ans (plus une autre en option) et contre un montant de 11 millions d'euros. Son arrivée au sein de l’équipe olympienne ne se déroule pas dans les conditions idéales, mais l’intéressé semble avoir les qualités pour mettre tout le monde d’accord et se montrer à la hauteur de la confiance placée en lui par les dirigeants. C’est ce que pense notamment son ancien coéquipier, Cyril Théreau.

Veretout a plusieurs cordes à son arc

Théreau s’est exprimé dans les colonnes de La Provence pour dire que Veretout a tout pour réussir du côté de l'Orange Vélodrome. "C’est un super joueur, a-t-il déclaré. Je l’ai connu à Florence, l’entraîneur était Stefano Pioli et il s’est imposé tout de suite. J’ai été surpris qu’il s’adapte si vite. Il a une très bonne qualité de passe, il peut jouer à tous les postes du milieu de terrain, que ce soit en sentinelle devant la défense ou en relayeur." L’ancien Nantais devrait donc offrir de nombreuses solutions à Igor Tudor. Le technicien croate connait d’ailleurs très bien ses caractéristiques pour l’avoir affronté à de maintes reprises en Serie A.



Veretout est un joueur polyvalent, mais c’est aussi un élément qui se donne à fond sans jamais ménager ses efforts. Théreau enchérit : « Il court beaucoup, il a un très gros volume de jeu et un très bon pied pour tirer les coups francs. Il est très bas sur les appuis, il est toujours en mouvement et il ne se blesse quasiment jamais. Et dans un vestiaire, c’est un bon gars. C’est une top recrue pour l’OM !"