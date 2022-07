Mandanda attendu à Rennes pour la visite médicale

"Mandanda devrait passer aujourd'hui une visite médicale en vue d'un transfert", a indiqué cette source à l'AFP. Vendredi dernier, lors d'une conférence de presse au Roazhon Park, l'entraîneur du Stade rennais Bruno Genesio avait indiqué que le club était à la recherche d'un gardien pour remplacer Alfred Gomis, titulaire la saison passée, qui n'avait pas donné pleine satisfaction. Bruno Genesio avait fait part de son souhait de recruter un gardien "expérimenté".

Steve Mandanda présente ce profil, avec 34 sélections en équipe de France (32 titularisations, 22 victoires) et un statut de monument à l'OM où il a disputé 610 matches, de 2007 à 2022. Sous les couleurs de l'OM, il a remporté un titre de champion de France en 2010 et trois Coupes de la ligue en 2010, 2011 et 2012. Mandanda, natif de Kinshasa (RDC) et formé au Havre, a connu une dernière saison plus délicate sur le plan sportif avec la concurrence de Pau Lopez à son poste. Il était néanmoins titulaire le 14 mai avec l'OM lors de la défaite des Provençaux au Roazhon Park (2-0) en championnat.

Mercredi matin, quelques supporters de l'OM ont salué le départ de Steve Mandanda à l'aéroport de Marseille-Marignane, selon des images postées sur les réseaux sociaux. Les joueurs du Stade rennais et le staff sont cette semaine en stage à Dinard (Ille-et-Vilaine). Quatrièmes de L1 la saison dernière, ils sont qualifiés pour la Ligue Europa.