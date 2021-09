Paul Pogba n’a toujours pas prolongé son contrat avec Manchester United. Son départ au terme de la saison en cours reste donc tout à fait possible. Et s’il venait à se produire, les dirigeants du club anglais songeraient à le remplacer par un autre milieu de terrain français. Il s’agit de Tanguy Ndombélé, le sociétaire des Spurs.



Tottenham prêt à faire affaire



D’après le site Calciomercato, l’ancien Lyonnais plait beaucoup aux Mancuniens et à leur coach Ole Gunnar Solskjaer. Et il serait donc question de le faire venir lors de la prochaine intersaison. A Tottenham, on ne devrait pas émettre d’objection à ce transfert, car Ndombélé n’a pas vraiment les faveurs du nouveau coach de l’équipe, Nuno Esprito Santo. En championnat, il ne lui a fait jouer qu’un seul match, celui de dimanche dernier contre Chelsea (0-3). Cela étant, il y a fort à parier que les Londoniens exigeront une somme importante pour un joueur qu’ils ont payé 60M€ en 2019.