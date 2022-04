Au terme de la saison, Manchester United va changer d'entraîneur. Nommé remplaçant provisoire d'Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick va céder sa place en juin prochain et la course à sa succession bat actuellement son plein. Si plusieurs noms de candidats potentiels ont fait surface au cours des dernières semaines, ceux d'Erik ten Hag et Mauricio Pochettino sont désormais placés en tête. Mais l'actuel coach du PSG n'a peut-être plus tellement la cote.



Une première session d'entretiens a eu lieu il y a quelques jours, et visiblement, Pochettino n'a pas fait aussi bien que son concurrent principal. Selon le Telegraph, Ten Hag a enfilé le costume de favori alors que le club mancunien est désormais prêt à lancer une seconde série d'entretiens. Le tacticien néerlandais est actuellement sous contrat avec l'Ajax Amsterdam, mais son club lui a permis de se rendre à Manchester pour faire acte de candidature.

United devra payer

D'après le média, l'Ajax pourrait libérer son entraîneur si United et ce dernier se mettaient d'accord pour collaborer. Le club mancunien devrait toutefois mettre la main à la poche et verser environ 4,5 millions d'euros à son homologue néerlandais. L'affaire ne prend donc pas bonne tournure pour un Mauricio Pochettino en échec au PSG, et dont l'avenir à Paris parait extrêmement incertain.