Visiblement, Manchester United fait des pieds et des mains pour trouver rapidement un successeur officiel à Ole Gunnar Solskjaer, débarqué de son poste d'entraîneur après une série de claques douloureuses pour les Red Devils. Si le nom de Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino ou encore Ernesto Valverde sont récemment revenus, celui plus étonnant de Rudi Garcia vient également d'apparaitre.



Et d'après The National News, l'ancien tacticien de la Roma passé depuis sur le banc de l'Olympique de Marseille et de l'Olympique Lyonnais n'a rien eu à faire, si ce n'est à décrocher son téléphone pour répondre à l'appel des dirigeants de United. Selon le média anglais, les discussions auraient débuté avant la victoire de Manchester ce mardi face à Villarreal (0-2, phase de poules de la Ligue des champions) et pour l'heure, des échanges entre les deux partis se poursuivraient.

Carrick reste pour le moment



En attendant, Michael Carrick restera au moins un match de plus sur le banc mancunien. Ancien de la maison, le milieu de terrain devenu entraîneur intérimaire connaitra-t-il un sort identique au précédent coach "de passage" que devait être Ole Gunnar Solskjaer avant que celui-ci ne soit prolongé à deux reprises ?