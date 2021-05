Paul Pogba va-t-il encore faire du yoyo ? Après avoir quitté Manchester United en 2012 pour filer à la Juventus, avant de revenir quatre ans plus tard à Old Trafford, le Français pourrait bien repartir de l'autre côté des Alpes, à moins qu'il ne prenne la direction du Real Madrid... Ou qu'il ne reste tout simplement au sein des Red Devils. Ces derniers sont en tout cas en train de plancher sur une offre des plus alléchantes.



Une offre sonnante et trébuchante puisque d'après le Mirror, une revalorisation salariale de choix serait à l'étude. Alors qu'il touche actuellement la bagatelle de 400 000 euros hebdomadaires, Paul Pogba pourrait passer à 460 000 euros par semaine, s'il venait à prolonger l'aventure à Manchester. Peut-être de quoi le satisfaire, lui et son agent Mino Raiola.

United prêt à vendre



En cas de refus, le Sun indique quant à lui que le club anglais n'hésitera pas une seconde pour mettre son joueur en vente. En fin de contrat en juin 2022 avec Manchester United, Paul Pogba pourra alors rapporter gros en cas de mise sur le marché. Un moindre mal pour United, même s'il préférerait conserver son champion du monde tricolore.