Le quotidien allemand Bild affirme que Mino Raiola blâme Ole Gunnar Solskjaer pour les mauvaises performances de Paul Pogba ces derniers temps. L'agent italo-néerlandais serait même tellement remonté contre le manager des Red Devils que le transfert d’un autre de ses joueurs vers United s’en retrouve compromis, en l’occurrence celui d’Erling Haaland, le buteur du Borussia Dortmund.

Haaland s’éloigne de Manchester United

Solskjaer souhaite désespérément que son compatriote le rejoigne à Old Trafford la saison prochaine, d'autant plus que Cristiano Ronaldo, son sauveur du moment, n’est pas vraiment un pari pour le futur. United a raté de peu la signature de Haaland en 2020 lorsque le buteur scandinave a choisi de rallier le Borussia Dortmund après un passage impressionnant au Red Bull Salzbourg. Mais tout espoir en vue d’un deal sera anéanti si Raiola n'est pas content, et le club hésite naturellement à faire de nouveau affaire avec lui.