Libre comme l'air, Edinson Cavani avait décidé de suivre l'exemple de Zlatan Ibrahimovic en signant avec Manchester United à l'été 2020. Comme son ancien partenaire du Paris Saint-Germain, l'Uruguayen choisissait alors de découvrir un nouveau championnat pour tenter d'y briller. Six mois plus tard, l'expérience ne semble pas si concluante que cela dans l'esprit du Matador qui hésite à prolonger l'aventure. Si son contrat prévoit bien une année supplémentaire en option, Edinson Cavani est titillé par l'idée d'un nouveau challenge, avec un retour en Amérique du Sud du côté de Boca Juniors. Une option que veulent à tout prix contrer les dirigeants de United. Pour cela, une réunion a été organisée ce mardi avec le joueur. John Murtough et Ed Woodward lui ont ainsi redit leur volonté de le conserver au moins une saison de plus.

Cavani hésite à rester

Une proposition dont la réponse reste en suspens puisque l'attaquant de trente-quatre ans veut encore réfléchir, lui dont le père a récemment déclaré que son fils ne se sentait pas si bien que cela en Angleterre. De son côté, Ole Gunnar Solskjaer espère garder Cavani pour épauler Marcus Rashford et les jeunes pousses mancuniennes.