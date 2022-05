Manchester United prêt à aller loin pour De Jong

Le Néerlandais veut rester à Barcelone et Barcelone veut qu'il reste. Mais si une offre importante se présente pour lui, le Barça envisagerait de le vendre, selon Diario Sport. Et Manchester United semble être le mieux placé pour le faire. Ils viennent de nommer Erik ten Hag, qui a travaillé avec De Jong à l'Ajax et qui souhaite une réunion.

Manchester United insiste pour De Jong

Le prix demandé par le FC Barcelone pour De Jong serait de 100 millions d'euros, mais Manchester United n'irait pas au-delà de 80 millions d'euros - un chiffre qui devrait faire réfléchir le Barça. Un problème potentiel, cependant, est le fait que De Jong est déterminé à jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, avec ou sans Barcelone. Et United ne peut pas l'offrir - ils joueront l'Europa League ou l'Europa Conference League en 2022/23. De Jong a rejoint le FC Barcelone en provenance de l'Ajax à l'été 2019.