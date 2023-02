Manchester United : Les Red Devils bouillants en vue de recruter Osimhen

Manchester United sous le charme de Victor Osimhen. Le club mancunien serait effectivement très intéressé à l'idée de recruter l'attaquant international nigérian, en feu du côté de la Serie A cette saison. Tandis que l'ancien joueur du LOSC porte le Napoli en tête du championnat et qu'il est le meilleur buteur de cette saison avec déjà 16 buts inscrits, il pourrait bien rejoindre l'Angleterre l'été prochain. Car d'après des informations de La Gazzetta dello Sport, les dirigeants des Red Devils auraient très envie de recruter Osimhen et une offre pourrait être préparée prochainement.

Osimhen vers United ?

L'attaquant de 24 ans pourrait même devenir le joueur le plus cher de l'histoire de la Premier League à égalité avec Enzo Fernandez. Car il se pourrait que Manchester United prépare une offre de 120 millions d'euros en vue de l'été prochain, ce qui correspondrait à la clause inscrite dans le contrat du Nigérian à Naples. Pour l'heure, Osimhen continue de vivre une grosse saison et espère bien être sacré champion d'Italie avec Naples dans quelques mois mais il pourrait ensuite aller signer chez les Red Devils, toujours en panne concernant un grand buteur dans leurs rangs et ce malgré l'arrivée de Wout Weghorst cet hiver.