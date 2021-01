Manchester United : Et si Pogba restait ?

Le nom de Paul Pogba n'en finit décidément plus d'alimenter la rubrique Mercato. En effet, il y a de cela quelques semaines, soit au mois de décembre dernier, son agent, à savoir le sulfureux Mino Raiola, avait lâché une véritable bombe dans le milieu du ballon rond, en affirmant que son protégé était plus que jamais sur le départ de Manchester United. A l'époque, auprès du média italien Tuttosport, il avait ainsi notamment déclaré : « C'est terminé entre Paul Pogba et Manchester United (...) Mais je pense que la bonne solution, pour lui et le club, serait un départ l'été prochain. (...) En Angleterre, le sujet Pogba est très sensible, peut-être un peu trop. C'est très difficile de voir de gros clubs réaliser ce genre de transferts en janvier. On verra ce qu'il se passera l'été prochain. » A ce moment-là, le natif de Lagny-sur-Marne était malheureux, toujours d'après son propre agent, devant se contenter d'un rôle de doublure.

Pogba est redevenu un titulaire indiscutable

Un bon mois après, la situation semble avoir changé, d'après les informations du Daily Mirror. En effet, les dirigeants des Red Devils seraient désormais particulièrement confiants quant à la possibilité de pouvoir finalement bel et bien conserver leur international français, champion du monde en 2018, à la fin de cette saison en cours et ce, même dans la durée. Un véritable retournement de situation qui pourrait être fortement lié aux performances sportives actuelles du milieu de terrain, ainsi que celles du club mancunien. En effet, après 19 rencontres de Premier League déjà disputées, Manchester United occupe actuellement la première place du classement du championnat d'Angleterre. De son côté, Paul Pogba est également revenu en excellente forme, ces dernières semaines. Pour preuve, le Tricolore a même la confiance absolue de son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, qui en a fait de nouveau un titulaire indiscutable, dans son onze de départ.