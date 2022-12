Manchester United en passe de prolonger 4 joueurs

Manchester United s'apprêterait à prolonger quatre joueurs dont les contrats arrivaient à expiration cet été selon The Athletic. En effet, selon le média britannique, Marcus Rashford, Diogo Dalot, Luke Shaw et Fred vont tous signer pour une saison supplémentaire, soit jusqu'en 2024. Une excellente nouvelle pour les dirigeants mancuniens, qui vont pouvoir souffler après un hiver compliqué. Rappelons que la rupture de contrat de Cristiano Ronaldo, le cas Jadon Sancho, et les négociations de plus en plus compliquées à gérer avec le sponsor principal Team Viewer sont très difficiles à gérer.

Mais ces prolongations vont permettre au club de souffler. Surtout, Marcus Rashford et Diogo Dalot étaient annoncés sur le départ ces dernières semaines. L'Anglais était envoyé avec insistance du côté du Paris Saint-Germain tandis que le Portugais faisait rêver le FC Barcelone. Finalement, ces deux joueurs vont même faire l'objet d'une proposition à plus long terme selon le média anglais. De quoi refroidir les clubs intéressés, et donner le sourire aux fans des Red Devils.