Manchester United aussi sur Thiago Alcantara

Liverpool n’est plus le seul club à lorgner l’excellent milieu de terrain du Bayern, Thiago Alcantara. Si l’on se fie au quotidien catalan Sport, ça serait aussi le cas de Manchester United. Les responsables des Red Devils auraient même très bien avancé sur ce dossier. Ils seraient en pole pour obtenir la signature de l’ancien barcelonais. Ce dernier a encore un an de contrat du côté de l’Allianz Arena, mais il ne compte pas l’honorer et encore moins prolonger. Son désir est de tenter une nouvelle aventure après sept ans passés en Bundesliga.

Le Bayern veut 35M€ pour Thiago

A Manchester United, Solskjaer a déjà plusieurs solutions intéressantes dans l’entrejeu. Comme relayeurs, il possède le Français Paul Pogba et le Portugais Bruno Fernandes, un duo qui donne pleinement satisfaction en ce moment. Mais, le technicien norvégien ne serait pas contre l’idée d’avoir un joueur de plus au registre similaire, pour se prémunir de toute défection. Afin de pouvoir séduire le stratège ibérique, le club anglais devra cependant faire les efforts sur le plan financier. Tant pour l’indemnité de transfert –le Bayern exige 35M€ pour son sociétaire-, que pour les termes personnels du deal. Enfin, et cela va de soi, les Red Devils doivent assurer la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Un objectif qui est encore loin d’être rempli.