Après pratiquement huit saisons passées à l'Olympique de Marseille (ponctuées d'un bref passage à Newcastle), Florian Thauvin a décidé de faire ses valises et de changer totalement d'horizon à l'été 2021, direction le Mexique pour y rejoindre son camarade et ancien coéquipier André-Pierre Gignac, chez les Tigres de Monterrey. Un choix réfléchi et pris malgré l'intérêt de quelques belles équipes européennes.



C'est Ludovic Deléchat, agent du Français, qui l'a confirmé lundi dans un entretien accordé au média italien TMW. "Après plusieurs années à Marseille, son contrat est arrivé à son terme et le club a voulu le renouveler. Il y a eu des discussions avec le président Pablo Longoria, et puis il y a eu un intérêt de grands clubs comme l'AC Milan, l'Atalanta, la Roma, l'Alético de Madrid, Manchester City, West Ham, Crystal Palace, et Lyon pour terminer."

Les Tigres ont fait le forcing



Un intérêt qui ne veut pas forcément dire que ces nombreuses écuries étaient toutes prêtes à recruter l'international tricolore. Finalement, c'est donc les Tigres qui ont mis la patte sur Florian Thauvin. "Gignac est un ami à lui, ils ont joué ensemble, ils sont restés très très proches et il a eu cette opportunité, raconte Deléchat. Le club a fait ce qu'il fallait pour le convaincre. Ils ont beaucoup insisté vers la fin avril 2021. Et il a fait ce choix de vie."