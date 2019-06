A ce rythme-là, le Real Madrid ne risque pas d’être rattrapé. Plus fort qu’en 2009 (*), le club merengue a d’ores et déjà établi un nouveau record de dépenses avec plus de 303 M€ déversés sur ce marché d’été des transferts. Pour attirer notamment le Belge Eden Hazard et ce n’est pas fini, puisque l’on prête encore à Zinédine Zidane la volonté d’attirer Paul Pogba et/ou Christian Eriksen…

Une politique ambitieuse, qui n’a pas manqué de faire réagir Pep Guardiola depuis ses vacances en Espagne. Interrogé en marge d’un tournoi de golf et cité par The Independent, le manager de Manchester City, dont la capacité à se renforcer sans limite apparente a pu laisser songeur ces dernières saisons, n’a pas pu s’empêcher de réagir : "Le Real Madrid a signé quelques bons joueurs, mais seul Manchester City dépense de l’argent ici", a-t-il ironisé.

L’occasion aussi de démentir les dernières informations de la presse tabloïd, selon lesquelles le coach catalan aurait l’intention de faire une nouvelle pause dans sa carrière pour peu qu’il parvienne à remporter une première Ligue des champions avec les Citizens la saison prochaine. "Non. Je ne prends pas d’années sabbatiques. Je suis jeune et j’ai le désir (de continuer)", a-t-il lancé, tout en repoussant le fantasme d’un départ pour la Juventus. "Les infos sortent et beaucoup de choses ne sont pas vraies. S’ils ne me mettent pas dehors, je reste ici", assure Pep. De quoi finir de rassurer les supporters de City.

(*) Cette année-là, les recrues madrilènes se nommaient Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema ou encore Xabi Alonso.