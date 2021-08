Varane veut marquer l’histoire du club

Bouclé depuis quelques semaines, le transfert de Raphaël Varane vient d’être enfin officialisé par Manchester United.Pour l’arracher au Real Madrid, les Red Devils ont dû débourser 50M€.Varane portera le numéro 19 avec la formation mancunienne.Avec les acclamations qu’il a reçues, il a pu mesurer la popularité dont il jouit déjà au sein de sa nouvelle demeure.Une fois au point physiquement, il pourra effectuer ses débuts avec l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer. La paire qu’il composera avec Harry Maguire suscite déjà beaucoup de promesses dans le nord-ouest d’Angleterre., lui qui sort de dix années riches en trophées et grands matches disputés chez les Merengue.Sur le site du club,. « Manchester United est l'un des clubs les plus emblématiques du monde et l’opportunité de venir ici et de jouer en Premier League est quelque chose que je ne pouvais pas refuser, a-t-il confié. Il y a beaucoup de choses que je veux encore accomplir dans ma carrière et je sais que je rejoins une équipe pleine de grands joueurs qui auront tous la même détermination pour conquérir des trophées. Je veux avoir un impact ici et je donnerai tout pour faire partie de l'illustre histoire de ce club ». Un très beau discours et qu’il convient maintenant de traduire en actes.