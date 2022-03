Le manager de l'Ajax, Erik ten Hag, a été "stupéfait" et "surpris" par la réticence de Manchester United à sceller leur engagement à la suite de l’entretien qu’ils ont eu la semaine dernière. Le Néerlandais se montre désormais perplexe concernant son futur.



Selon le quotidien The Mirror, Ten Hag s'attendait à une offre de contrat cette semaine après les discussions positives qu’il a eues avec les décideurs mancuniens. Il aurait d’ailleurs informé le conseil d'administration de United que l'argent n'était pas un problème et qu'il serait heureux d'accepter un salaire inférieur et ne contesterait pas le board sur le budget alloué aux transferts. L’entraineur hollandais est issu d'un milieu aisé et est déjà financièrement à l'abri grâce à sa participation dans l'entreprise familiale ainsi qu'à ses revenus en tant que joueur et entraîneur. Bien qu'il ait assuré au club qu'il voulait simplement avoir la chance d'entraîner en Premier League, aucune offre ne lui a encore été officiellement faite, ce qui lui procure le sentiment d'avoir été snobé.



Ten Hag n’a pas eu de retour de la direction de MU



United veut à présent parler à d’autres candidats, comme le coach du PSG, Maurico Pochettino, ou encore le sélectionneur espagnol Luis Enrique. Ce qui ne risque pas d’arriver avant le terme de la saison. Et ce n’est qu’après qu’ils envisagent de prendre une décision finale. Une volonté de temporiser qui s’explique par les erreurs commises dans un passé récent pour ce poste de manager et qui leur ont couté cher. Cette situation pourrait cependant déplaire à Ten Hag. Face à l’indécision de ses courtisans, ce dernier risque de se braquer et repousser définitivement leurs sollicitations.