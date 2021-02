Man Utd : Solskjaer ''reste en contact avec Haaland''

Malgré les attestations incessantes faites par la direction du Borussia Dortmund assurant qu’il ne bougera pas, Erling Haaland continue à être cité dans la rubrique des transferts. Le buteur norvégien est annoncé un peu partout en Europe, et en particulier en Angleterre. Plusieurs écuries de Premier League s’intéresseraient à lui dont Manchester United.

> La dernière démonstration de Haaland <

« On verra ce que la vie nous réserve »



Y a-t-il une chance pour que le prodige scandinave prenne la direction d’Old Trafford dans un futur proche ? La question a été directement posée à Ole Gunnar Solskjaer, le manager des Diables Rouges, ce mercredi en conférence de presse. « Je pense que lorsque vous avez eu des jeunes et des joueurs en tant qu'entraîneur, vous les suivez bien sûr et je reste en contact avec Erling, a commencé par reconnaitre le coach mancunien. C'est formidable de le voir devenir le joueur qu'il est devenu et je sais qu'il travaillera pour s'améliorer tout le temps. C'est un joueur de Dortmund et nous lui souhaitons juste bonne chance et voyons ce que la vie réservera plus tard ».

> La Buli de Charly spéciale Haaland <





Solskjaer a dirigé Haaland pendant plusieurs saisons à Molde FK, le club où il a fait ses premières preuves en tant que footballeur professionnel avant de rejoindre le RB Salzbourg. En décembre 2019, le manager des Diables Rouges avait tenté d’attirer son compatriote à MU mais sans succès. La proposition du board anglais n’a pas séduit le prometteur attaquant.