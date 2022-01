Le feuilleton du mercato hivernal de Manchester United se poursuit. Alors qu'il a demandé à partir pour retrouver un temps de jeu que son club ne lui donne plus, Anthony Martial pourrait être contrarié dans ses plans par Ralf Rangnick. Si l'entraîneur mancunien semblait prêt à laisser filer le Français, voilà qu'il aurait fait volte-face.



Selon L’Équipe, le technicien allemand "ne serait plus contre l'idée de le conserver jusqu'en fin de saison". Un changement de point de vue qui pourrait ne pas plaire à un Anthony Martial déterminé à jouer, lui qui ne veut surtout pas laisser passer sa chance d'être sélectionné avec l'équipe de France pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

United a posé ses conditions



Plusieurs clubs sont intéressés par le profil de l'attaquant. Le Séville FC et la Juventus sont ainsi sur les rangs, mais pour l'heure United n'a pas accédé à ces requêtes. Le club mancunien exige un prêt payant, avec la totalité du salaire d'Anthony Martial à la charge de celui qui l'accueillera. L'option d'une vente définitive n'est pas non plus à écartée, bien que beaucoup moins plausible. Martial est sous contrat à Manchester jusqu'en juin 2024.

"Martial a clairement dit qu'il voulait partir"