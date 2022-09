Harry Maguire traverse actuellement une période très difficile. Alors qu’il y a encore quelques semaines il était le capitaine de MU, désormais il se retrouve durant la majeure partie du temps sur le banc des remplaçants. Et tout en trainant son spleen sur le banc, l’international anglais est confronté aux railleries des supporters pour son style peu académique.

Maguire serait inhibé par son prix



Durant cette passe délicate sur le plan personnel, Maguire n’a pas été beaucoup soutenu. Mais, il a tout de même reçu quelques messages sympathiques. Un certain Jaap Stam, ancien roc des Red Devils, a tenu par exemple à le réconforter et l’encourager à rebondir au plus vite. « Harry a eu ses chances en début de saison, mais le manager a pris la décision de l'écarter du groupe. Il doit maintenant retrouver sa place dans le groupe et reprendre confiance, a confié le Néerlandais dans un entretien à bet365. Je suppose qu'il en manque un peu en ce moment. Il doit profiter pleinement des minutes qu'il obtient et lorsqu'il aura à se produire en raison d'une blessure, d'une suspension ou d'un changement de formation, il doit se montrer et montrer ce qu'il peut faire pour l'équipe. Harry est un joueur qui peut s'imposer et je suis convaincu qu'il peut le faire. C'est difficile pour lui en ce moment car les quatre défenseurs se débrouillent bien, ils défendent bien et il y a une unité au sein de la ligne défensive et des joueurs devant ».



Appelé ensuite à expliquer les difficultés vécues par l’ancien de Leicester, le champion d’Europe 1999 a mis en avant le prix que ce dernier a couté. « C'est à cause de la somme d'argent qu'ils ont payée pour lui. Lorsque vous faites venir un joueur pour une telle somme, les gens attendent de lui qu'il performe et qu'il guide l’équipe. Les fans et les gens du monde entier attendent de lui un certain niveau de football et de production défensive. Pour lui, cela n'a pas été si facile. Pour un défenseur central, les joueurs qui l'entourent doivent aussi être à la hauteur. Il y a d'autres équipes dans ce championnat qui se battent avec des joueurs qui ne sont pas au niveau auquel ils étaient habitués, c'est comme ça dans le football ».