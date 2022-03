Il manque quelque chose à l'Inter Milan. Toujours à la lutte pour conserver son titre en Serie A, le club milanais doit trop souvent compter sur le seul Lautaro Martinez, meilleur buteur du club, mais pas toujours aidé par Edin Dzeko et Alexis Sanchez. La saison passée, Romelu Lukaku complétait à merveille le duo offensif, mais son départ vers Chelsea a laissé un sérieux vide. Les recruteurs milanais cherchent à le combler et visent Edinson Cavani.



D'après la Gazzetta dello Sport, l'Inter est donc prête à accueillir l'attaquant très peu utilisé du côté de Manchester United. Cavani pourrait d'ailleurs être une bonne affaire pour Milan puisque l'Uruguayen arrive en fin de contrat avec les Red Devils au mois de juin prochain. Malgré ses trente-cinq ans au compteur, El Matador garde son sens du but et a également l'avantage de connaitre la Serie A, lui qui a porté par le passé les couleurs de Palerme et du Napoli.

Cavani très convoité

Pour autant, rien ne dit que le club nerazzurro parviendra à attirer le meilleur buteur de l'histoire du PSG (200 buts), car plusieurs autres écuries sont à l'affut. Le FC Barcelone garde par exemple un œil sur lui et au Brésil, Botafogo aimerait s'adjoindre ses services, quitte à y mettre le paquet financier. Le club argentin de River Plate est aussi intéressé. Cavani a l'embarras du choix.