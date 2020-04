Lyon pense à l'ancien marseillais Luiz Gustavo !

Les médias turcs Hurriyet et Fanatik indiquent ce jeudi que l'Olympique Lyonnais aurait dans l'idée de recruter l'ancien marseillais Luiz Gustavo. Le milieu de terrain brésilien avait signé un contrat de 4 ans au sein du club turc de Fenerbahçe et serait convoité par Juninho. Le directeur sportif de Lyon rêverait d'accomplir une nouvelle bonne pioche au milieu du terrain après Bruno Guimarães et aurait donc jeté son dévolu sur Gustavo.

Juninho veut un nouveau Brésilien à l'OL

Luiz Gustavo serait identifié par Juninho comme le remplaçant de Lucas Tousart, en partance au Hertha Berlin. Lié au Fener jusqu’en 2023 et auteur de 22 titularisation au sein de la formation turque depuis son arrivée l'été dernier, le milieu de terrain toucherait un salaire annuel de 2,7 M€ et ne sera pas facile à débaucher pour l'OL.