Lyon officialise l'arrivée d'Islam Slimani

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel : Lyon prête Moussa Dembélé à l'Atlético Madrid et le remplace par Islam Slimani, arrivé libre en provenance de Leicester. Lyon, leader actuel et champion d'automne, apporte une touche de nouveauté à son attaque. Moussa Dembélé est prêté en Espagne contre une option d'achat de 33,5 M€. Ce prêt payant va coûter 1,5 M€ au club espagnol, voire même 5 M€ et 10% sur une prochaine plus-value en guise d'incentives. Barré par le trio Kadewere-Depay-Toko-Ekambi, irrésistible depuis le début de la saison, l'ancien attaquant du Celtic Glasgow rejoint l'Atlético pour trouver un peu plus de temps de jeu et relancer une carrière à l'arrêt depuis quelques mois.

Dans le sens inverse, Islam Slimani vient renforcer les rangs des Gones et retrouver un championnat qu'il apprécie particulièrement. Dans l'impasse à Leicester depuis le début de saison, l'international algérien sortait pourtant d'une demi-saison particulièrement réussie avec Monaco (9 buts en 18 matchs) la saison passée. Le champion d'Afrique 2019 avec l'Algérie va retrouver son compatriote Djamel Benlamri à Lyon et devrait très certainement être utilisé dans la rotation.

Communiqué de l'OL

L’Olympique Lyonnais informe du prêt payant de Moussa Dembélé à l’Atlético de Madrid jusqu’au 30 juin 2021.

Ce prêt d'un montant de 1,5M€ s'accompagne d'une option d'achat fixée à 33,5M€ à laquelle pourront s’ajouter des incentives pour un montant maximum de 5 M€, ainsi qu’un intéressement de 10% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert.

Arrivé à l’Olympique Lyonnais en août 2018 en provenance du Celtic Glasgow pour la somme de 22 M€, l’international espoir français a disputé 108 rencontres avec le club et inscrit 45 buts. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2023, Moussa Dembélé a notamment participé au parcours exceptionnel de l’OL au Final 8 à Lisbonne l’été dernier, inscrivant un doublé contre Manchester City lors des 1/4 de finales de la Champions League.

Afin de compenser le départ de Moussa Dembélé à l’Atlético de Madrid, l’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer l’arrivée de l’attaquant international algérien Islam Slimani pour une durée de 18 mois, soit jusqu’au 30 juin 2022.

Arrivé libre en provenance du club anglais de Leicester, Islam Slimani possède une carrière solide, avec plus de 380 matches professionnels à son actif, dont 69 sous les couleurs de la sélection nationale algérienne (30 buts) avec laquelle il a remporté la Coupe d’Afrique des Nations en 2019 aux côtés de Djamel Benlamri.

Agé de 32 ans, Islam Slimani a été prêté la saison dernière à l’AS Monaco où il a été élu 2ème meilleur joueur africain de Ligue 1 avec notamment 9 buts inscrits en 18 matches. Ballon d’Or algérien en 2013, Islam Slimani est également passé par le championnat portugais (Sporting), anglais (Leicester, Newcastle) et turc (Fenerbahçe), remportant au passage plusieurs trophées dont la Coupe et la SuperCoupe du Portugal en 2015.