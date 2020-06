Depuis quelques jours, le nom d'Amine Gouiri revient avec insistance dans les rangs de l'OGC Nice. Très actif sur le marché des transferts, le club azuréen pourrait enregistrer le renfort de ce talent lyonnais. Pur produit du centre de formation de l'OL, l'attaquant de 20 ans est en quête d'un club qui lui permettrait d'assouvir ses ambitions de temps de jeu. Le jeune buteur souhaite lancer définitivement sa carrière dans le monde professionnel. Interrogé sur ce dossier, Juninho s'est montré très compréhensif dans un entretien accordé au journal Le Progrès. "Même si je défends l'OL, je peux comprendre"

Le directeur sportif de l'OL ne le cache pas : son attaquant lui a demandé de quitter le club. Et ses souhaits devraient être entendus « C'est un talent pur, il a le sens du but, une belle formation, avec les équipes de France de jeunes aussi. Il est venu me voir et m'a dit : "J'ai besoin de jouer, j'ai envie de partir". Même si je défends l'OL, je peux comprendre. Parfois, tu as la sensation que tu vas laisser partir un jeune qui pouvait t'apporter, mais c'est peut-être le moment aussi. S'il reste, il peut se retrouver 4e ou 5e attaquant, perdre son temps... ». Brillant dans toutes les catégories de jeunes en équipe de France, Amine Gouiri espère désormais s'imposer dans le paysage de la Ligue 1. Son arrivée à l'OGC Nice pourrait être officialisée dans les prochaines heures.