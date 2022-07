🚨 Très heureux de vous présenter notre nouveau défenseur ! 🔴🔵

Bienvenido a casa @nico_taglia !



Un renfort de choix pour Lyon

Lyon vient de frapper un autre gros coup sur le marché des transferts. Après s’être attaché les services d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso, les Gones ont mis la main sur l’arrière gauche argentin Nicolas Tagliafico. L’opération leur a couté environ quatre millions d'euros.« Le club se réjouit de l'arrivée de Nicolas Tagliafico, joueur expérimenté avec près de 380 matchs à son actif au plus haut niveau et dont le poste était l'une des priorités définies par Peter Bosz et son staff pour la saison à venir », a fait savoir le club rhodanien dans un communiqué ce samedi.L’international albiceleste (29 ans) a paraphé un bail de trois ans avec les Gones. Avec ce recrutement, Peter Bosz dispose enfin d’une solution fiable au poste d’arrière gauche. Auparavant, le club rhodanien a manqué d’enrôler le Néerlandais Tyrell Malacia.Tagliafico dispose d’un excellent vécu sur la scène européenne. En 2019, il avait été l’un des artisans de l’excellent parcours de l’Ajax en Ligue des Champions. Des prestations qui lui ont notamment valu l’intérêt de plusieurs grands clubs européens. Le FC Barcelone a aussi longtemps cherché à le recruter mais sans succès. Lyon vient donc de réaliser une véritable prouesse en obtenant ce renfort, surtout lorsqu’on sait que les Gones sont privés de compétition européenne la saison prochaine.