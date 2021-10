Impacté comme beaucoup par la crise économique liée à la pandémie de Covid-19, l'Olympique Lyonnais a en plus dû faire face à une non qualification en Ligue des champions cette saison. A l'heure de faire le bilan économique de son club pour l'exercice 2020-21, Jean-Michel Aulas a voulu faire preuve de réalisme. Du mouvement n'est pas à exclure au sein de l'effectif actuel.

"Je ne peux pas promettre qu'on pourra garder tout le monde."



Comme le relaye RMC, le patron de Lyon a évoqué le schéma économique mis en place : "Depuis dix ans, on fait des ventes chaque année et donc on en fera encore probablement. On verra si on pourra résister à des offres et des clubs qui proposent deux ou trois fois leur salaire à nos joueurs. Je ne peux pas promettre qu'on pourra garder tout le monde."

Du mouvement cet hiver ?



Inquiétude éventuelle pour la pépite Lucas Paqueta, même si le média précise que JMA a assuré qu'il n'avait "pas connaissance d'offre ferme déjà sur la table." Pour autant, pas question de vendre sans acheter pour Jean-Michel Aulas qui n'a par ailleurs pas exclu d'être actif dès cet hiver : "On a prévu de pouvoir le faire. Juninho et Vincent Ponsot ont travaillé sur des hypothèses." Une bonne nouvelle pour Peter Bosz et les supporters lyonnais.